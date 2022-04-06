Сквер на месте старого фонтана построят в Ставрополе

В Ставрополе появится новая зона отдыха. Ее оборудуют около ТЦ «Изобильный». Там на месте старого фонтана появится сквер. Инициатива принадлежит мэру Ивану Ульянченко.

Градоначальник объяснил, что ремонтировать фонтан не имеет смысла, это дорого и сложно. Вместо этого можно фонтан снести и разбить на этом месте сквер с красивыми скамейками, современной подсветкой и новой тротуарной плиткой.

Как пишет NewsTracker, на содержание фонтанов в Ставрополе каждый год выделяют миллионы рублей. Так, обслуживание цветомузыкального фонтана возле музея «Россия — моя история» в этом году будет стоить 8,6 млн рублей.