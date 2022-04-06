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Польша сочла слабыми новые санкции ЕС против России

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Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский считает слабым новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Такое заявление дипломат сделал в среду, 6 апреля, в эфире местного телеканала Republika.

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«Этого усиления, на наш взгляд, недостаточное», — подчеркнул Яблоньский.

При этом он отметил, что новый набор санкций гораздо лучше, чем тот, что был представлен несколько дней назад, «потому что тогда казалось, что санкции будут облегчаться, а не ужесточаться».

Дипломат также добавил, что Польша хочет, чтобы ЕС ввел эмбарго на все энергоносители из РФ. Кроме того, Яблоньский считает, что необходима полная конфискация российского имущества и активов в Европе.

Днем ранее, 5 апреля, в Еврокомиссии (ЕК) объявили о пятом пакете санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новый пакет ограничений будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики. Кроме того, согласно новым санкциям, российским судам будет запрещено заходить в порты Евросоюза. Также предполагается, что ЕС запретит экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд.

Новый пакет включает и запрет на участие российских компаний в госзакупках в Евросоюзе, а также на любую финансовую поддержку для российских государственных органов. Помимо этого отмечается, что ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

В тот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Евросоюз, вводя санкции в отношении РФ, принимает меры против себя же. При этом чем больше будет рестрикций, тем печальнее будет складываться ситуация внутри ЕС. Сенатор указал, что Россия — самодостаточная страна, а у ЕС есть определенные проблемы с энергоресурсами, в том числе с полезными ископаемыми и лесом.

Кроме того, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия предпримет ответные меры на новый пакет санкций Евросоюза.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции против Москвы в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ЛНР и ДНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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