Прямой эфир
Мир
ВС России за ночь уничтожили 24 украинских военных объекта
Мир
МИД заявил о рикошете экономической войны США против России по Вашингтону
Мир
Житель Берлина рассказал о пустых магазинах из-за антироссийских санкций
Общество
Росавиация продлила ограничения на полеты в ряд аэропортов на юге страны
Экономика
Центробанк заявил об угрозе замещения рубля криптовалютами
Мир
СК изучит обстоятельства нападения украинских националистов на Изюм
Мир
Комплексы «Бастион» выполнили пуск двух ракет «Оникс» по целям на Украине
Армия
ВС России вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области
Мир
Сотрудники посольства РФ в Румынии не пострадали от наезда авто на ограду
Мир
Захарова заявила об усилиях Запада раскрутить провокацию в Буче
Армия
В ЦВО заявили об успешном выполнении боевых задач первого этапа спецоперации

Отменен приговор осужденным по делу об убийстве Кирова сотрудникам НКВД

Верховный суд отменил приговор осужденным по делу об убийстве Кирова сотрудникам НКВД
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд России отменил обвинительный приговор 1935 года в отношении троих сотрудников НКВД, осужденных за халатность по делу об убийстве советского политика Сергея Кирова. Об этом 6 апреля сообщили в инстанции.

Плохая память: что привело к ликвидации «Международного Мемориала»
Как закрытие НКО решением Верховного суда повлияет на работу по реабилитации жертв репрессий

«Приговор военной коллегии Верховного суда СССР от 23 января 1935 года в отношении Мечислава Бальцевича, Андрея Мосевича и Дионисия Янишевского отменить за отсутствием состава преступления», — отметили в суде.

Представитель Генеральной прокуратуры, подавшей представление об отмене приговора, в суде отметил, что сообщения об угрозе жизни Кирову, которые проигнорировали сотрудники НКВД, были поданы психически больной женщиной. Также он напомнил, что за убийство члены организации «Ленинградский террористический центр» были позднее реабилитированы.

«В материалах дела отсутствуют объективные сведения о халатности в действиях сотрудников НКВД», — сказал прокурор.

Бальцевич, Мосевич и Янишевский были осуждены за игнорирование сведений об угрозе жизни Кирова. Они не стали изучать заявление об угрозе жизни Кирову и направили заявительницу, сообщившую о подготовке убийства Кирова, в психиатрическую клинику. В 1935 году Бальцевич за преступную халатность был приговорен к 10 годам лагерей, Мосевич и Янишевский — к двум годам.

Сотрудники НКВД имеют право на реабилитацию, добавили в инстанции.

Руководителя ленинградской парторганизации, члена Политбюро, Оргбюро и секретаря ЦК ВКП(б) Сергея Кирова убили 1 декабря 1934 года. Леонид Николаев подкараулил Кирова возле его кабинета в коридоре на третьем этаже Смольного. Киров скончался на месте, его убийцу госпитализировали.

В конце 1934 года было рассмотрено дело Николаева и еще 13 подсудимых. Все после оглашения были расстреляны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022