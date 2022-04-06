Отменен приговор осужденным по делу об убийстве Кирова сотрудникам НКВД

Верховный суд России отменил обвинительный приговор 1935 года в отношении троих сотрудников НКВД, осужденных за халатность по делу об убийстве советского политика Сергея Кирова. Об этом 6 апреля сообщили в инстанции.

«Приговор военной коллегии Верховного суда СССР от 23 января 1935 года в отношении Мечислава Бальцевича, Андрея Мосевича и Дионисия Янишевского отменить за отсутствием состава преступления», — отметили в суде.

Представитель Генеральной прокуратуры, подавшей представление об отмене приговора, в суде отметил, что сообщения об угрозе жизни Кирову, которые проигнорировали сотрудники НКВД, были поданы психически больной женщиной. Также он напомнил, что за убийство члены организации «Ленинградский террористический центр» были позднее реабилитированы.

«В материалах дела отсутствуют объективные сведения о халатности в действиях сотрудников НКВД», — сказал прокурор.

Бальцевич, Мосевич и Янишевский были осуждены за игнорирование сведений об угрозе жизни Кирова. Они не стали изучать заявление об угрозе жизни Кирову и направили заявительницу, сообщившую о подготовке убийства Кирова, в психиатрическую клинику. В 1935 году Бальцевич за преступную халатность был приговорен к 10 годам лагерей, Мосевич и Янишевский — к двум годам.

Сотрудники НКВД имеют право на реабилитацию, добавили в инстанции.

Руководителя ленинградской парторганизации, члена Политбюро, Оргбюро и секретаря ЦК ВКП(б) Сергея Кирова убили 1 декабря 1934 года. Леонид Николаев подкараулил Кирова возле его кабинета в коридоре на третьем этаже Смольного. Киров скончался на месте, его убийцу госпитализировали.

В конце 1934 года было рассмотрено дело Николаева и еще 13 подсудимых. Все после оглашения были расстреляны.