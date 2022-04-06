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Песков опроверг сообщения о «планах» российских властей убить Зеленского

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Информация о том, что российское руководство якобы планирует убить президента Украины Владимира Зеленского, является ложью. Об этом 6 апреля заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам французского телеканала LCI.

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
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«Нет, это неправда», — приводит его слова «Газета.Ru».

Как подчеркнул Песков, Москва заинтересована в том, чтобы Зеленский принял выдвинутые на переговорах российской стороной условия. Таким образом, Россия намерена завершить военную операцию по защите Донбасса.

В ходе беседы с журналистами представитель Кремля говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.

Накануне, 5 апреля, Песков заявил, что Кремль не отвергает возможности встречи президента России Владимира Путина с Зеленским. При этом он подчеркнул, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа.

Ранее, 7 марта, представитель Кремля уточнил, что для прекращения спецоперации по защите Донбасса Киев должен выполнить требования Москвы, касающиеся нейтрального статуса Украины, а также признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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