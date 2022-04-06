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Американские военные запутались в показаниях по обучению украинцев

Американские военные запутались в показаниях по обучению украинцев в Польше
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В последние дни министерство обороны опубликовало несколько противоречивых ответов относительно того, обучает ли американский персонал украинцев. Об этом сообщили в среду, 6 апреля, на портале Defense One (DO).

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По информации портала Politico, 28 марта президент Джо Байден сообщил, что США тренируют украинские войска в Польше, заявив, что впервые с начала спецоперации по защите Донбасса американские войска активно учат украинцев сражаться и «убивать русских».

Вместе с тем DO приводит слова командующего американскими силами в Европе Тодда Уолтерса, который во время слушаний в сенате заявил, что не считает, что США сейчас обучают «силы из Украины в Польше». На следующий день начальник штаба сухопутных сил США генерал Джеймс Макконвилл сказал журналистам, что американцы «сейчас» не обучают украинцев.

Макконвилл отметил: «Сейчас мы не обучаем украинцев. У нас там нет команд, которые покажут, как пользоваться оборудованием. Там есть люди, которые знают, как это работает, и они сами этим занимаются».

15 марта Байден подписал законопроект о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 финансового года объемом $1,5 трлн, включая $13,6 млрд военной и гуманитарной помощи Украине и соседним с ней странам.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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