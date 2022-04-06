Минобороны России опубликовало видео пуска ракет «Оникс» по военным объектам Украины

Военные объекты Украины были уничтожены залпом двух сверхзвуковых ракет «Оникс», сделанным из берегового ракетного комплекса «Бастион», стоящего на вооружении в Крыму. Видео удара показало 6 апреля Минобороны РФ.

На видео показан последовательный старт через минимальный промежуток времени двух крылатых ракет.

Удар высокоточными ракетами нанесен в рамках выполнения задач специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Изначально ракеты «Оникс» создавались для поражения целей в море. В 2019 году российская военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» разработала усовершенствованную версию ракеты — «Оникс-М», способную поражать морские и наземные цели на расстоянии до 800 км.

Как добавляет «Газета.Ru», за минувшие сутки ВС России высокоточными ракетами уничтожили пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах украинских населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск. Также российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Бердянск, Горняк, Уванское и Чернобаевка.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили, в частности, 125 самолетов, 93 вертолета, 407 беспилотников, 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок реактивных систем залпового огня, а также 1882 единицы специальной военной автомобильной техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».