Боррель заявил о продолжении вооружения Украины

Евросоюз не хочет, чтобы Украина проиграла в конфликте с Россией, поэтому будет и дальше ее вооружать. Об этом 6 апреля заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

«В этом парламенте мне говорили, что нужно как можно быстрее положить конец конфликту, для чего нужно прекратить вооружать Украину. Но если всё закончится разрушенной и побежденной страной с миллионами беженцев и тысячами погибших, то этого мы не хотим. Поэтому мы должны продолжить вооружать Украину», — сказал он.

Помимо этого, Боррель отметил, что €1 млрд, выделенный Евросоюзом для финансирования военной помощи украинской армии, «не является такой уж значительной суммой с учетом того, сколько ЕС тратит ежедневно на закупку топлива в РФ».

4 апреля на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз считает важным сохранять дипломатические контакты с Россией для урегулирования ситуации на Украине.

В тот же день Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине и намерен в срочном порядке рассмотреть дополнительные санкции против Москвы на фоне событий в Буче.

Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в городе Буча под Киевом 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. До этого сообщалось, что украинские силовики провели зачистку в Буче за день до появления видео якобы с убитыми мирными жителями.

В тот же день Минобороны РФ заявило, что российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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