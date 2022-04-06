Псаки заявила, что США поставили Россию перед выбором между дефолтом и истощением

Соединенные Штаты пытаются создать ситуацию, при которой России пришлось бы сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов. Об этом журналистам 5 апреля на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Именно это она назвала целью введения и расширения антироссийских санкций Белым домом.

«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие», — подчеркнула представитель американской администрации.

По ее мнению, в итоге России в условиях, созданных США, придется выбирать между истощением резервов и объявлением дефолта. Отвечая на вопрос по срокам, когда Россия примет решение, Псаки отметила, что ответа на этот вопрос у нее нет, добавляет «Газета.Ru». Многое зависит от решений властей РФ, добавила она.

Также пресс-секретарь Белого дома анонсировала принятие в среду очередного пакета санкций против РФ, созданного в координации с Евросоюзом и странами «большой семерки».

«Он будет включать запрет на все новые инвестиции в Россию, расширение санкций против финансовых институтов и госпредприятий, санкции против российских правительственных чиновников и членов их семей», — заявила Псаки.

Накануне агентство Reuters сообщило, что минфин США намерен запретить проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. Указывалось, что последние выплаты купонов по суверенным облигациям не получили разрешения минфина США на обработку банком-корреспондентом JPMorgan.

Выплаты должны быть произведены по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.

Ряд государств начал вводить санкции против РФ в ответ на проводимую с 24 февраля страной операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота, с 2014 года.

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