Норма по диоксиду азота оказалась превышена в 3 раза в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на привокзальной площади 6 апреля газоанализатор показал превышение азота в 3 раза. Также прибор поймал еще два вещества — диоксид серы и сероводород.

Издание «ТагилСити.Ру» поясняет, что диоксид азота относится ко второму классу опасности. Он может вызывать астму, воспаление легких и обструктивные бронхиты. Его способность проходить через влажную слизистую оболочку полости рта усиливает плохая растворимость в воде.

На первом месте по количеству выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле стоит ЕВРАЗ НТМК — 5400 т в год. Далее следуют ВГОК, УВЗ, «Планта» и «Уралхимплaст».

Ранее Роспотребнадзор назвал самым чистым регионом Горный Алтай. Регионом с самым грязным воздухом в России является Красноярский край. Череповец Вологодской области — на втором месте по загрязнению воздуха. Объем выбросов в атмосферу в городе составляет 280 тыс. т (1,7%). Замыкает тройку лидеров Новокузнецк в Кемеровской области.