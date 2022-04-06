В России упростили признание дипломов вузов недружественных стран

Окончившие вузы в недружественных странах россияне смогут воспользоваться упрощенным порядком признания иностранного образования и квалификации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что речь идет о россиянах, решивших вернуться и жить в РФ.

«Из-за действий недружественных государств прямые запросы о подтверждении подлинности информации об обучении и получении того или иного конкретного диплома в зарубежные компетентные организации сейчас затруднены. Поэтому правительство приняло упрощенный порядок признания зарубежного образования и квалификации», — отмечается в сообщении.

При этом в случаях, когда выпускник получил образование в заграничном вузе, с которым у России есть международный договор о взаимном признании образования, процедура признания квалификации не нужна. Если такого договора нет, решение будет принимать Рособрнадзор.

Правительство России утвердило перечень недружественных стран и территорий 7 марта. В этот список вошли Австралия, Великобритания, Гибралтар, государства— члены Европейского союза, Исландия, Канада, Норвегия, Республика Корея, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония и др.

31 марта Мишустин подписал постановление, согласно которому, студенты из РФ, которые обучались в Европе и были безосновательно отчислены, смогут продолжить обучение в вузах России бесплатно. Вступительные испытания для них будут проходить в упрощенном порядке, который определит сам вуз.

28 февраля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указала, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности, в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из России на фоне спецоперации.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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