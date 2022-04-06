Глава Курской области Старовойт сообщил о попытке обстрела поста российских пограничников

Во вторник, 5 апреля, в Суджанском районе Курской области была зафиксирована попытка обстрелять позиции российских пограничников. Об этом 6 апреля в своем Telegram-канале заявил глава региона Роман Старовойт.

В ходе своего видеообращения к жителям области он отметил, что с территории Украины пытались обстрелять пограничников из минометов.

«Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет», — добавил губернатор Курской области.

Он рассказал жителям региона, что власти круглосуточно находятся на связи с погрануправлением Курской области и Минобороны РФ. Армия России и спецслужбы смогут дать отпор любой угрозе, добавил Старовойт.

Как напоминает «Газета.Ru», 1 апреля силовые службы в Курской области перешли в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде. Тогда Старовойт отметил, что связался с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил помощь.

Утром 1 апреля власти Белгородской области сообщили о пожаре на нефтебазе. Как уточнил глава региона, возгорание возникло в результате авиаудара ВС Украины. По данным властей, на территорию РФ на низкой высоте залетели два украинских вертолета, которые совершили обстрел.

В конце марта украинские военные обстреляли погранпункт в поселке Теткино на российско-украинской границе в Курской области. Тогда никто не пострадал, также не зафиксировано разрушений. Старовойт призвал граждан не паниковать и заверил в том, что ситуация под контролем.