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В МИД оценили решение Литвы и Латвии понизить уровень дипотношений с РФ

Замглавы МИД РФ Грушко назвал недальновидным решение Риги и Вильнюса понизить уровень дипотношений с Москвой
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Решение властей Литвы и Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией недальновидно. Об этом в среду, 6 апреля, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

«Они (Латвия и Литва — Ред.) сами понижают уровень отношений, это их решение, очень недальновидное, которое серьезно сужает возможности политического диалога», — сказал он журналистам.

4 апреля посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила об аналогичном намерении.

За несколько месяцев страны объявили персонами нон грата около 400 сотрудников российских дипведомств. Такое решение приняли: США (13 дипломатов), Польша (45), Германия (40), Франция (35), Италия (30), Испания (25), Словакия (35), Бельгия (21), Нидерланды (17), Дания (15), Болгария (13), Македония (5), Португалия (10), Ирландия (4), Черногория (1), Швеция (3), Чехия (1), Румыния (10), Эстония (17), Литва (4) и Латвия (16), а также Евросоюз (19 сотрудников постпредства России при ЕС).

В МИД РФ подчеркнули, что Россия даст соответствующий ответ на высылку своих дипломатов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что высылки раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается РФ «наказать политически».

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к данным действиям стран Евросоюза. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

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