Экономист посоветовал ускорить внедрение цифрового рубля

Банку России целесообразно активизировать внедрение цифрового рубля и возвращать эту тему в медийное поле, чтобы несколько перехватить инициативу в споре по поводу необходимости госрегулирования криптовалют. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в среду, 6 апреля.

Ранее в этот же день первый зампредседатель ЦБ Ксения Юдаева в ответ на предложение депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина о регулировании криптовалютного рынка в РФ заявила, что при массовой покупке россиянами криптовалюты она неизбежно станет средством платежа и есть риск, что она заместит рубль. По ее словам, это приведет к расширению теневой экономики, сокращению налоговых поступлений. Юдаева считает, что падение курса криптовалют или реализация схем мошенников создаст угрозу как для вкладчиков, так и для кредиторов.

Она отметила, что интеграция криптовалют в финансовую систему страны приведет к формированию параллельной финансовой системы, которая не будет подчиняться действующим в России правилам.

В то же время Горелкин составил пакет с предложениями по регулированию криптовалюты по итогам мартовского круглого стола. Так, предлагается предоставить налоговые льготы и господдержку инфраструктурным проектам, производителям программных и аппаратных программных средств, обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и ввести льготный режим их налогообложения.

«Это продолжение дискуссии между Центробанком и структурами государственной власти о механизмах участия криптовалют в экономике. Опасения ЦБ понятны и аргументы его представителей абсолютно логичны в рамках парадигмы устоявшейся денежной системы России. Конечно, те риски, о которых предупреждает Ксения Юдаева, имеют место быть», — сказал Домащенко.

По словам экономиста, вопросы контроля, теневого оборота и рисков негативной переоценки криптовалют являются самыми основными.

Эксперт добавил, что есть варианты наделения какими-либо льготами цифровой рубль — тогда он будет пользоваться большим спросом. Цифровой рубль для этого просто должен стать более выгоден, чем криптовалюта. Например, при введении возможности покупки за долларов на брокерский счет на бирже без комиссии.

«Обычные криптовалюты привлекательны по причине дополнительных возможностей в текущее время ограничений», — объяснил специалист.

1 апреля замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заместитель рабочей группы по регулированию цифровых активов Андрей Луговой отметил, что в связи с тем, что с точки зрения судебной практики цифровые активы признаются имуществом, регулятором криптовалютного рынка уместно сделать Федеральную налоговую службу. При этом депутат выступил против наделения такими функциями ЦБ.

В марте замглавы Минэнерго Евгений Грабчак заявил, что понятие майнинга надо закрепить в нормативно-правовой базе.

21 февраля Министерство финансов внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Если его примут, продажа и покупка цифровой валюты будут возможны только при проведении идентификации клиента. Предполагается разрешить операции с криптовалютой лишь банкам с использованием банковского счета. Но использование цифровой валюты как средства платежа в РФ будет по-прежнему запрещено.

Банк России начал обсуждать с рынком возможность внедрения цифрового рубля осенью 2020 года. Предполагается, что это будет третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Тестирование цифровых денег пройдет в несколько этапов. Первый этап начался в январе 2022 года, а второй планируется начать осенью. По итогам пилотирования разработают дорожную карту по внедрению в РФ цифрового рубля и поправки в законы.