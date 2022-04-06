Голикова отметила снижение заболеваемости туберкулезом в России

Россия добилась серьезных успехов в борьбе с таким опасным заболеванием, как туберкулез. За последние три года уровень заболеваемости заметно снизился, заявила в среду, 6 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Заболеваемость туберкулезом в целом по стране за последние три года снизилась на 24,5%, смертность — на 19,6%», — сказала Голикова журналистам на церемонии открытия 12 объектов здравоохранения.

Она отметила, что, например, в Татарстане заболеваемость снизилась на 18,8% за три года, а смертность — на 28%. По ее словам, открытие новых объектов здравоохранения в республике позволит в более краткие сроки диагностировать заболевание.

В понедельник, 4 апреля, Голикова проинформировала о достаточном запасе жизненно необходимых лекарств в России. У регионов, отметила вице-премьер, есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения медучреждений и пациентов лекарствами и медицинскими изделиями.

30 марта Министерство здравоохранения России сообщило о возможности закупать отдельные видов медикаментов, по которым может возникнуть дефицит. Отмечалось, что ведомство будет приобретать отсутствующие в обращении препараты, в том числе те, что не были зарегистрированы на территории РФ.

Спрос на некоторые виды лекарств и оборудование возрос в связи с санкциями, которые были введены после начала Москвой операции по защите Донбасса 24 февраля.