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Пекин указал на необходимость предоставить факты в обвинениях по ситуации в Буче

В Китае указали на необходимость предоставления фактов в обвинениях вокруг событий в Буче
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Все обвинения в связи с событиями в украинском городе Буча должны опираться на реальные факты. Об этом в среду, 6 апреля, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

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«Любые обвинения должны основываться на подлинных фактах. Необходимо сохранять сдержанность вплоть до проведения расследования», — заявил он на брифинге.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что усилия мирового мейнстрима были брошены на раскручивание провокации в Буче. По словам дипломата, поддержка Запада провокации в Буче по сути является участием в ней. Она подчеркнула, что произошедшая ситуация — это не просто провокация для фотографий, а преступление.

Также в среду постпред РФ при организации Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН, также сообщил, что заявления о том, что российские военные виновны в преступлениях в Буче, провокация.

5 апреля Небензя в ходе пресс-конференции представил журналистам доказательства постановочного характера распространенных украинской стороной сведений о произошедшем в Буче. Он продемонстрировал свидетельства того, что люди, прибывавшие в город после выхода военных РФ, не сообщали и не свидетельствовали ни о каких убитых.

Тогда он также отметил, что в версии Украины и Запада по событиям в Буче есть большие несостыковки. Он подчеркнул, что «трупы на видео никак не похожи на те, что пролежали на улице 3–4 дня». По его словам, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

Постановочный характер фото и видеозаписей украинской стороны сразу же привлек внимание пользователей Сети. В Госдуме РФ отметили 4 апреля, что целью данной провокации является смещение фокуса с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Также за день до провокации появлялись сообщения о проведении украинскими силовиками зачистки в Буче.

В тот же день в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

Вместе с тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию в Буче и дать ей процессуальную оценку. Также Генпрокуратура РФ начала проверку распространяемых в Сети публикаций.

В минувшие выходные, 2 и 3 апреля, украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — демилитаризация и денацификация Украины. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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