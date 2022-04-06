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ФНС и МВД России начали отслеживать куплю-продажу валюты в социальных сетях

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Налоговая и полиция будут выявлять нарушения по покупке-продаже иностранной валюты «с рук». Об этом 6 апреля со ссылкой на источники сообщил РБК.

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В письме от 23 марта, направленном центральным аппаратом Федеральной налоговой службы (ФНС) в органы ведомства на местах, дано поручение организовать сотрудничество с полицией по этому вопросу. Как уточняется в документе, валютные спекулянты публикуют объявления о покупке и продаже валюты в социальных сетях и разных интернет-сервисах.

Подобная теневая деятельность «несет угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка», поэтому с ней необходимо бороться, полагают в ФНС.

«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — подчеркнули в пресс-службе ФНС.

При этом в ведомстве подчеркнули, что служба постоянно контролирует подобные операции, в том числе совместно с органами внутренних дел.

Как добавляет «Газета.Ru», в марте ФНС сообщила о приостановке проверки соблюдения валютного законодательства «для снижения административной нагрузки на организации и граждан». Но валютные спекуляции частных лиц под мораторий на проверки не подпадают, отмечают налоговики.

ФНС обратила внимание на указы президента РФ Владимира Путина № 79 и № 81 от 28 февраля и 1 марта 2022 года соответственно, которые направлены на ограничение использования резидентами иностранной валюты.

Ранее в среду директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец отметил, что через 2–3 месяца можно заметить снижение цен на российском потребительском рынке, чему будет способствовать укрепление рубля к доллару и евро. По словам эксперта, продавцы вынуждены будут скорректировать цены для привлечения покупателей, и тот, кто первый скинет стоимость товаров, сможет заработать.

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