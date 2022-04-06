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Житель Попасной показал удары ВСУ по жилым домам

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Житель Попасной в Луганской Народной Республике показал удары ВСУ по центру города. Кадры попали в распоряжении «Известий» 6 апреля.

Мужчина заявил, что украинские войска намеренно нанесли удар по жилым домам. Он отметил, что его район бомбит именно украинская армия, а не ВС РФ. Автор ролика также пояснил, что снял видео для украинского народа, чтобы показать, как их «защищают».

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
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На кадрах видны поднимающиеся в небо клубы дыма со стороны жилых домов.

Ранее 5 апреля корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага узнал у бойцов Луганской Народной Республики (ЛНР), как те спасают гражданское население в населенном пункте Попасная. Бойцы рассказали журналисту, что в районе до сих пор остается много гражданских и обстановка в Попасной всё еще оценивается как серьезная. По бойцам ЛНР в городе продолжают работать украинские минометы, танки, артиллерия и снайперы. В настоящий момент бойцы республики укрепились и сдерживают украинские войска.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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