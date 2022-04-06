МИД РФ анонсировал ответные меры на новый пакет санкций Евросоюза

Власти России предпримут ответные меры на новый пакет санкций Евросоюза. Это необходимо для защиты законных интересов Москвы, заявил 6 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Конечно, мы примем ответные меры, проработаем соответствующие [меры], с тем чтобы защитить наши законные интересы в экономической и иных сферах», — сказал он на брифинге.

Накануне, 5 апреля, в Еврокомиссии (ЕК) объявили о пятом пакете санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новый пакет ограничений будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики.

Также, согласно новым санкциям, российским судам будет запрещено заходить в порты Евросоюза. Кроме того, предполагается, что ЕС запретит экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Новый пакет включает запрет на участие российских компаний в госзакупках в Евросоюзе и на любую финансовую поддержку для российских государственных органов. Помимо этого ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Евросоюз, вводя санкции в отношении РФ, принимает меры против себя же. При этом чем больше будет рестрикций, тем печальнее будет складываться ситуация внутри ЕС. Сенатор указал, что Россия — самодостаточная страна, а у ЕС есть определенные проблемы с энергоресурсами, в том числе с полезными ископаемыми и лесом.

В свою очередь член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов 4 апреля призвал европейских политиков, прежде чем вводить санкции против энергоресурсов РФ, все продумать, чтобы не навредить собственному населению. По словам депутата, «вряд ли какая-либо страна предоставит им более дешевые энергоресурсы».

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.