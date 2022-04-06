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СК изучит обстоятельства нападения украинских националистов на Изюм

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства доложить об обстоятельствах атаки украинскими националистами на город Изюм. Об этом 6 апреля говорится в сообщении на сайте СК России.

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
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«По имеющейся информации, в результате удара реактивной артиллерии Вооруженных сил Украины по жилым кварталам Изюма семь мирных жителей получили ранения, несколько человек погибло», — отметили в ведомстве.

Как напомнили в СК, вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз применили против мирных граждан кассетные боеприпасы, обладающие повышенными поражающими свойствами.

«Это является явным нарушением украинскими военнослужащими норм международного права — в частности, Конвенции по кассетным боеприпасам», — обратили внимание следователи СК.

Следствие установит лиц из числа украинских силовиков, отдававших приказы о применении запрещенных средств ведения войны в отношении мирного населения, и даст их действиям уголовно-правовую оценку.

Накануне Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва цистерн с химическими веществами в городе Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР). По данным СК, в подорванных цистернах содержались азотная, серная, соляная кислота и аммиак. Вдыхание этих веществ может вызвать тяжелые отравления и токсический отек легких у человека.

Ранее в этот день украинские военные, готовясь к отходу, подорвали цистерну в одном из цехов завода «Заря» Рубежном. Как пояснил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в подорванной цистерне могла находиться соляная кислота.

Также 4 апреля Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту убийства ВСУ находящихся в плену российских военнослужащих. По официальной версии СК РФ, у одного из погибших военных были связаны руки за спиной. Сделанная неизвестными лицами видеозапись зафиксировала нарушение со стороны украинских военных Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

3 апреля глава СК России поддержал инициативу ЛНР о создании трибунала по оценке преступлений украинских военных и нацформирований в Донбассе. Как уточнили в СК, представители ведомства продолжают сбор и закрепление доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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