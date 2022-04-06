Проект реконструкции водонапорной башни в Тюмени доработают

Власти Тюмени приостановили поиск подрядчика для реконструкции водонапорной башни. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Причина отмены закупки — необходимость доработать проект. Какие именно документы отправлены на доработку, не уточняется.

Megatyumen.ru уточняет, что на реконструкцию здания водонапорной башни ранее было выделено 134 млн рублей. Сооружение считается объектом культурного наследия регионального уровня.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области в 2022 году планируют начать реставрацию более 50 объектов культурного наследия. Работы будут выполняться за счет регионального бюджета. По данным регионального правительства, по сравнению с 2021 годом план реставрации увеличился в 10 раз.