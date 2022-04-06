Новосибирский производитель получил разрешение на выпуск L-тироксина

Российская фармкомпания ПФК «Обновление» получила регистрационное удостоверение на выпуск жизненно важного препарата L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) в двух дозировках — 50 мкг и 100 мкг. Соответствующий документ выдал Минздрав России. Об этом, в среду, 6 апреля, «Известиям» сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Этот шаг позволит компании наладить выпуск важнейшего препарата для терапии заболеваний щитовидной железы, который эффективен в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной системы.

«Мощности производителя позволяют выйти при необходимости на начальном этапе на объем 500 тыс. упаковок L-тироксина в месяц, впоследствии — 1 млн упаковок в месяц. Запуск производства планируется в течение месяца», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 18 марта, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в настоящее время в России отсутствуют проблемы с производством и поставками лекарств.

В тот же день эксперты рассказали, что ситуация, сложившаяся в связи с западными санкциями против России, отразилась на российском фармацевтическом рынке. Некоторые крупные фармдистрибуторы приостановили поставки в аптеки, чтобы пересчитать цены.

Как заявила «Известиям» Елена Попова, врач-кардиолог, медицинский директор компании «ФармаЛогика», Россия зависит от импорта фармацевтических субстанций и их интермедиатов. Рост курса доллара и евро — не самые важные причины возможного перебоя с наличием лекарственных препаратов в аптеках. По ее словам, основную проблему может принести нарушение логистики.

15 марта производитель препарата ООО «Берлин-Хеми» сообщил, что поступление лекарства «L-Тироксин» ожидается в аптечные учреждения России до конца месяца. Отмечалось, что дефицит препарата в аптечных учреждениях связан с многократно возросшим спросом со стороны покупателей. Производитель «Эутирокса» ООО «Мерк», в свою очередь, отметил, что поставка препарата производится в полном объеме, в соответствии с размещенными объемами заказа.

4 марта замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко сообщил, что причиной задержки поставок некоторых лекарств в Россию является сбой в логистике.

2 марта в Минздраве сообщили, что Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе и препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших. Уточняется, что стабильности ситуации с количеством лекарственных препаратов в стране во многом поспособствовал «антиковидный» опыт фармацевтической отрасли.