Россия и Египет обсудили подготовку к ПМЭФ-2022

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Египта в России Назихом Али Бахаэльдином Эльнаггари.

В ходе встречи были затронуты вопросы двусторонних отношений, включая пути дальнейшего укрепления взаимодействия в торгово-экономической, культурной, научной, образовательной, социальной, туристической сферах.

В течение многих лет Египет был и остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров России на Ближнем Востоке и в Африке. При содействии Советского Союза в Египте построено около 100 промышленных объектов, многие из которых, прежде всего Асуанская высотная плотина, Хелуанский металлургический комбинат, алюминиевый завод в Наг-Хаммади, и поныне играют важную роль в египетской экономике. В постсоветский период масштабы делового взаимодействия были сокращены, однако в последние годы отмечается его устойчивый рост.

«Россию и Египет связывают многолетние доверительные отношения, и мы намерены последовательно наращивать темпы экономического сотрудничества. В числе перспективных проектов, представляющих взаимный интерес для двух стран, — модернизация крупных объектов, в частности реализация промышленной зоны в Айн-Сохна, которая способствует расширению бизнес-возможностей российских компаний на Ближнем Востоке и в Африке», — отметил Антон Кобяков.

За прошедшие годы российско-египетское взаимодействие значительно укрепилось благодаря активному политическому диалогу и совместным проектам. Стороны также обсудили подготовку к юбилейному Петербургскому международному экономическому форуму в 2022 году, где Египет выступает в статусе страны-гостя и готовит страновую экспозицию.

«Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы помочь египетской стороне подготовить свое участие на самом высоком уровне. Опыт совместно проведенного Саммита Россия – Африка в 2019 году помогает нам учесть все необходимые организационные вопросы и рассказать на площадке ПМЭФ о достигнутых результатах за три прошедших года», — подчеркнул Антон Кобяков.

Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

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