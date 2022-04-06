Глава Курской области Старовойт сообщил о попытке обстрела поста российских пограничников

Во вторник днем в Суджанском районе Курской области российские военные зафиксировали попытку обстрелять позиции пограничников из минометов. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Группа украинских боевиков, которая производила обстрел, была выявлена и уничтожена нашими вооруженными силами», — написал глава Курской области.

По его словам, жертв и разрушений на территории Суджанского района нет. Власти на связи с погрануправлением Курской области и Минобороны России и координируют все действия.

Как заключил Старовойт, армия и спецслужбы России могут противостоять любой угрозе, он попросил жителей сохранять спокойствие.

Суджанский район имеет общую границу с Сумской областью Украины.

23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о разорвавшемся в регионе снаряде, который был выпущен с территории Украины. Тогда пострадали три человека. В селах Журавлевка и Нехотеевка был введен режим ЧС. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства падения снаряда.

24 марта протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области.

В конце марта украинские военные обстреляли погранпункт в поселке Теткино на российско-украинской границе в Курской области. Тогда никто не пострадал, также не зафиксировано разрушений. Старовойт призвал граждан не паниковать и заверил в том, что ситуация под контролем.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал поддержать республику.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».