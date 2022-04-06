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Псаки заявила, что США поставили Россию перед выбором между дефолтом и истощением

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Задача американских антироссийских санкций — заставить Россию выбрать между дефолтом и тратой валютных резервов. Об этом 5 апреля заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

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По ее словам, ресурсы России не бесконечны.

«Особенно сейчас, учитывая введенные нами разрушительные санкции. Они будут вынуждены выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов и поиском новых доходов или дефолтом», — заявила журналистам Псаки.

Цель Вашингтона — уничтожить ресурсы, которыми располагает Москва для продолжения спецоперации по защите населения Донбасса, и создать неопределенность и проблемы для российской финансовой системы.

Те, кто высказывает иное мнение, чем Белый дом, находится «на неправильной стороне истории», подчеркнула представитель американской администрации. Так она прокомментировала заявление постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня о том, что обвинения Москвы в связи с событиями в украинском городе Буча должны опираться на факты и любых необоснованных заявлений следует избегать, добавляет «Газета.Ru».

Псаки также объявила еще об очередном пакете санкций против РФ, о котором будет сообщено 6 апреля. США введут запрет на инвестиции в Россию, новые рестрикции в отношении российских госпредприятий и финансовых институтов, ограничения для российских чиновников и членов их семей.

Ряд западных государств начал вводить санкции против РФ в ответ на проводимую с 24 февраля страной операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота, с 2014 года.

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