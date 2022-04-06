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ФНС и МВД начали отслеживать куплю-продажу валюты в соцсетях

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Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) направил в территориальные органы ведомство письмо от 23 марта, в котором поручил в сотрудничестве с правоохранительными органами выявлять нарушения, связанные с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков. Об этом 6 апреля сообщил РБК со ссылкой на два источника, знакомых с документом.

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В письме отмечается, что продажа-покупка валюты гражданами с рук ведется в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах. «В нынешних условиях это несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка», — отметили налоговики.

«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — объяснили изданию в ФНС.

По данным ведомства, служба постоянно контролирует такие операции, в том числе совместно с органами внутренних дел.

ФНС обратила внимание на «санкционные» указы президента РФ Владимира Путина № 79 и № 81 от 28 февраля и 1 марта 2022 года соответственно, которые направлены на ограничение использования резидентами иностранной валюты.

Как отмечает «Газета.Ru», с 27 февраля Центральный Банк РФ ввел для банков новые валютные послабления, они будут действовать до 1 июля. В регуляторе тогда отметили, что это позволит банкам легче адаптироваться к нынешней ситуации.

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