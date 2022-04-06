Air India прекратила продажу билетов на рейсы между Москвой и Дели

Флагманский перевозчик Индии авиакомпания Air India прекратила продажу билетов на полеты из Москвы в Дели и обратно. Об этом 5 апреля сообщило на своем сайте посольство РФ в этой стране.

Как уточнили в дипмиссии, перспективы возобновления рейсов в настоящее время остаются неопределенными.

«По информации офиса Air India, денежные средства за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы могут быть возвращены пассажирам в полном объеме», — отметили в российском посольстве.

У россиян есть возможность пользоваться транзитными маршрутами в Россию. Самолеты летят через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие направления, заключили в посольстве РФ.

Ранее на этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что Российская Федерация с 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 странами. Кроме рейсов в Индию в России возобновляют полеты по направлениям в Аргентину, Китай, ЮАР и другие дружественные Москве государства, добавляет «Газета.Ru».

11 марта Россия сняла введенные из-за коронавируса ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.