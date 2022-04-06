Суд арестовал экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко

В Приморском крае суд арестовал экс-кандидата в губернаторы региона Андрея Ищенко. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовал следователь, сообщает 6 апреля региональное управление Следственного комитета РФ.

«Суд избрал в отношении учредителя ООО «СК СЗ «Аврора-Строй» меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали бывшего кандидата в губернаторы Приморского края 4 апреля. По версии следствия, обвиняемый с декабря 2016-го по июнь 2021 года обманным путем похитил свыше 105 млн рублей у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома по улице Сафонова во Владивостоке. Ему предъявлено обвинение в хищении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ищенко участвовал в выборах губернатора в сентябре 2018 года как кандидат от КПРФ. Он прошел во второй тур вместе Андреем Тарасенко, который в то время занимал должность главы региона. Во время голосования были зафиксированы массовые нарушения, в итоге крайизбирком признал результаты недействительными. На повторных выборах Ищенко пробовал принять участие в качестве самовыдвиженца, однако ему отказали в регистрации.

В декабре 2018 года прошло повторное голосование. Победителем стал экс-губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.