Росавиация продлила ограничения на полеты в ряд аэропортов на юге страны

Росавиация продлила до 13 апреля ограничения на полеты в некоторые аэропорты на юге и в центральной части страны. Об этом 6 апреля говорится в сообщении на сайте федеральной службы.

«До 03:45 часов по московскому времени 13 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — отмечается в нем.

Российским авиаперевозчикам рекомендовано перевозить пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

«Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно», — заверили в Росавиации

Информацию об изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний рекомендовано уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

В конце марта ограничения продлевалось до 7 апреля.

Изначально запрет на полеты в южные аэропорты России, введенный 24 февраля, действовал до 2 марта. Закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах.

Позже 1 марта глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что на фоне продления Росавиацией временного закрытия 11 аэропортов на южных направлениях вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме, поездки можно совершать альтернативным транспортом.

24 февраля Минтранс России начал активную работу по налаживанию транспортного сообщения на юге страны. Меры направлены на максимальное содействие пассажирам. Для полной нормализации авиасообщения на базе аэропорта в Сочи создали временный хаб, к которому подключили близлежащие аэропорты.