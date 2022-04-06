В США рассказали о главной ошибке Байдена на Украине

Продвижение НАТО к границам России — главная внешнеполитическая ошибка США со времен Второй мировой войны, и нынешняя администрация США этого не учитывает. Об этом в издании The American Conservative заявил бывший советник министра обороны в администрации Дональда Трампа Дуглас Макгрегор.

Макрегор пояснил, что нынешние власти Белого дома ничему не учатся и ничего не помнят. По его словам, президент США Джо Байден и однопартийное руководство в Вашингтоне своими действиями усиливают роль России, Китая, Индии, Японии, стран Средней и Юго-Восточной Азии на территории Евразии.

Бывший чиновник Пентагона отметил, что СМИ Запада создают неблагоприятный образ руководства РФ и ее Вооруженных сил. По этой причине складывается ощущение, что Байден использует любые легенды, которые хотя бы немного подходят его риторике. Но, по мнению Макгрегора, скрыть причину расширения НАТО на восток за счет Украины не удастся.

Экс-советник заверил, что Россия обладает неограниченным доступом к резервам военной силы, техники и огневой мощи из-за близости к Украине. Российские ВКС и сухопутные войска способны «сметать сопротивление», заключил Макрегор.

5 апреля президент США распорядился направить Украине оборонную продукцию и ресурсы для военной подготовки и обучения на $100 млн. В этой связи госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в дополнительную военную помощь Украине будут включены противотанковые системы. Как заявил глава американского внешнеполитического ведомства, это делается «для удовлетворения срочной потребности Украины».

Блинкен отметил: общая военная помощь Киеву с начала президентства Байдена составила $2,4 млрд, из них с начала российской спецоперации по защите Донбасса — более $1,7 млрд.

5 марта российский МИД призвал ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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