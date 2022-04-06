Житель Берлина рассказал о пустых магазинах из-за антироссийских санкций

Житель Берлина, работающий таксистом, рассказал о кризисе в Германии на фоне антироссийских санкций. По словам мужчины, люди до сих пор не вернулись к обычной жизни после пандемии, а санкции только усугубили проблему, рассказал он 5 апреля RT.

«Отели почти пустые, рестораны тоже, кафе, клубы. Люди боятся за свое будущее и мало тратят. Не только на такси, но и на другие вещи», — сказал таксист.

Репортер спросила, стали ли немцы меньше ездить на такси, на что водитель ответил утвердительно. По его словам, цены на топливо крайне высокие, и это никак не связано с ситуацией на рынке. Примерно два месяца назад баррель на рынке подорожал до €130, а сейчас он почти €90–92. Мужчина считает, что государство дало возможность корпорациям получать сверхприбыли и наживаться на немцах.

Днем ранее британская газета Daily Mail сообщила о стремительном росте цен в Великобритании. В материале отмечается, что на фоне подорожания топлива стоимость овощей и фруктов выросла на 30%, а на растительное масло — на 50–70%. По мнению эксперта издания, инфляция продуктов питания может превысить 15%, а волновые последствия кризиса привести к «пугающе высокому» росту цен.

Санкции стран Запада были усилены, после того как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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