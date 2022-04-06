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Псаки: США ставят Россию перед выбором между дефолтом и тратой валютных резервов

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Задача антироссийских санкций со стороны США — заставить Россию сделать выбор между дефолтом и тратой валютных резервов, заявила на брифинге 5 апреля официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

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«Цель в том, чтобы заставить их (Россию. — «Известия») сделать выбор. У России нет бесконечных ресурсов. Особенно сейчас, учитывая введенные нами разрушительные санкции. Они будут вынуждены выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов и поиском новых доходов или дефолтом», — заявила она.

По словам Псаки, ключевая задач США — истощить ресурсы, которыми располагает Москва для продолжения спецоперации на Украине, и создать неопределенность и проблемы для российской финансовой системы.

Псаки отметила, что те, кто высказывает иное, чем Белый дом, мнение, находится «на неправильной стороне истории». Так она прокомментировала заявление постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня о том, что обвинения России в связи с событиями в Буче должны опираться на факты, и любых необоснованных заявлений следует избегать, уточняет «Газета.Ru».

Псаки также объявила еще об одном пакете санкций против РФ, о котором будет сообщено 6 апреля. Он предусматривает запрет на инвестиции в Россию, рестрикции в отношении российских госпредприятий и финансовых институтов, ограничения для российских чиновников и членов их семей.

5 апреля Reuters, ссылаясь источники, сообщило о планах США заблокировать валютные платежи по суверенному долгу РФ. Последние выплаты купонов по суверенным облигациям не получили разрешения министерства финансов США на обработку банком-корреспондентом JPMorgan. По словам источника, у России остается 30-дневный льготный период для осуществления выплаты.

Ряд западных государств начал вводить санкции против РФ в ответ на проводимую с 24 февраля страной операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота, с 2014 года.

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