Америка ставит Россию перед выбором между дефолтом и тратой валютных резервов

США хотят добиться для России создания сложных экономических условий. Заявление об этом сделала официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки на брифинге 6 апреля, который транслировался на официальном YouTube-канале администрации.

Ресурсы России сейчас ограниченны. «Калечащие» санкции, введенные США и другими западными странами, уже показали свою эффективность. Рестрикции должны поставить Россию перед выбором: истощать долларовые резервы, тратить новые поступления иностранной валюты либо объявить дефолт. Такие меры, по словам пресс-секретаря, должны истощить ресурсы России на проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. Информацией о точном сроке объявления Россией дефолта в Белом доме не располагают, всё будет зависеть от того, какое решение примут российские власти, отмечает пресс-секретарь.

6 апреля Соединенные Штаты Америки хотят совместно со странами G7 и Евросоюза ввести еще один пакет санкций против РФ, сообщила Псаки. Этот пакет ограничений предусматривает санкции в отношении российских чиновников и членов их семей, рестрикции в отношении российских госпредприятий и финансовых институтов и запрет на инвестиции в Россию. По словам представителя Белого дома, этот пакет санкций должен отправить экономику России «дальше по дороге экономической, финансовой и технологической изоляции».

Санкции США от 6 апреля должны коснутся российского Альфа-банка и Сбербанка, сообщает корреспондент издания The Wall Street Journal в Twitter.

5 апреля издательство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что США планируют установить блокировку на валютные платежи по госдолгу РФ. Последние выплаты купонов по суверенным облигациям, которые должен был обработать банк-корреспондент JPMorgan, уже не получили разрешения министерства финансов США на обработку.

Западные государства ввели санкции против РФ в ответ на проводимую с 24 февраля страной специальную военную операциюперацию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота, с 2014 года.

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