Air India прекратила продажу билетов в Москву и обратно

Авиакомпания Air India прекратила продажу билетов на полеты из Москвы в Дели и обратно. Об этом 5 апреля сообщило посольство РФ в Индии.

«Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными», — уточнили в посольстве.

По информации перевозчика, деньги за ранее купленные билеты на отмененные рейсы могут быть возвращены пассажирам в полном объеме. Также уточняется, что, чтобы попасть в Индию и обратно в Россию, путешественники могут лететь транзитными маршрутами через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие направления.

На этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что РФ с 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 странами. Кроме рейсов в Индию будут также открыты полеты по направлениям в Аргентину, Китай, ЮАР и другие дружественные государства.

11 марта Россия сняла введенные из-за коронавируса ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.