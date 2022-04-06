Прямой эфир
Экономика
Белый дом подтвердил введение нового пакета санкций против РФ
Мир
Псаки заявила о незаинтересованности США в конфликте с РФ
Мир
Байден распорядился направить Украине военной помощи еще на $100 млн
Экономика
Intel приостановил деятельность в России
Экономика
Аналитики назвали главные вызовы для экономики России
Мир
Новая Зеландия вводит 35-процентные тарифы на весь российский импорт
Мир
В Госдепе сообщили о включении противотанковых систем в военную помощь Киеву
Мир
FT сообщила о планах Байдена анонсировать создание гиперзвукового оружия
Мир
Постпред США при ООН отвергла возможность исключения России из состава СБ
Мир
Канада ввела новые санкции в отношении граждан Белоруссии и РФ
Интернет
Google не удалял сайт Минобороны из своей поисковой выдачи

Бойцы Дацик и Вагабов устроили видеодуэль в соцсетях

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и чемпион AMC Fight Night Вагаб Вагабов устроили перепалку в соцсетях накануне поединков в рамках Гран-при промоушена PRAVDA. Участники боев иронизировали друг над другом и приглашали к совместному бою, если их соперники по Гран-при «оставят от них что-нибудь».

«Скоро на Pravda Fighting состоится мой бой с нормальным соперником — Калавари (правильная фамилия бойца из Бразилии — Кавалари. — Ред.). С ним можно будет славно порубиться», — заявил в видео Вячеслав Дацик.

Не день Славы: как Дацик неожиданно уступил «Пулеметчику»
Очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошел ярко, но быстро

На ошибку в фамилии соперника обратил внимание Вагаб Вагабов и обратился к Дацику с ироничным комментарием.

«Послушай, Рыжий, во-первых, выучи фамилию своего соперника, если ты реально хочешь порубиться, как ты это говоришь. У тебя есть уникальная возможность для этого», — отметил чемпион AMC Fight Night.

Вагабов также предложил Дацику назвать место и время, чтобы померяться силами.

«Вагаб, если Кудряшов от тебя что-то оставит, то я готов зарубиться», — ответил Рыжий Тарзан.

Профессиональный боксер Вагабов продолжил в том же ироничном тоне, заявив, что даже не знает, как реагировать на такое.

«Слава, ты за меня не переживай. Вроде взрослый человек, а ведешь себя, как маленький. Лучше ответ дай, если у тебя есть там свободные несколько раундов для меня, то полный вперед», — сказал он.

Поединок Дацика и Кавалари станет главным событием боксерского турнира PRAVDA, который состоится в клубе ГЛАВCLUB 15 апреля. Трансляцию мероприятия покажет телеканал РЕН ТВ в 23:00 мск.

5 апреля боксер Сергей Кузьмин назвал «Известиям» фаворита в бою Вячеслава Дацика и бразильца Сауло Кавалари. Кузьмин отметил, что бои у Рыжего Тарзана очень эмоциональные, даже вспыльчивые, поэтому на ринге ожидается «очень интересное событие».

Ранее, 3 апреля, двукратный чемпион мира по профессиональному кикбоксингу Евгений Орлов заявил о победе российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика в поединке против бразильца Сауло Кавалари. Он отметил, что российский боец тяжелее соперника.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022