Бойцы Дацик и Вагабов устроили видеодуэль в соцсетях

Российский боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и чемпион AMC Fight Night Вагаб Вагабов устроили перепалку в соцсетях накануне поединков в рамках Гран-при промоушена PRAVDA. Участники боев иронизировали друг над другом и приглашали к совместному бою, если их соперники по Гран-при «оставят от них что-нибудь».

«Скоро на Pravda Fighting состоится мой бой с нормальным соперником — Калавари (правильная фамилия бойца из Бразилии — Кавалари. — Ред.). С ним можно будет славно порубиться», — заявил в видео Вячеслав Дацик.

На ошибку в фамилии соперника обратил внимание Вагаб Вагабов и обратился к Дацику с ироничным комментарием.

«Послушай, Рыжий, во-первых, выучи фамилию своего соперника, если ты реально хочешь порубиться, как ты это говоришь. У тебя есть уникальная возможность для этого», — отметил чемпион AMC Fight Night.

Вагабов также предложил Дацику назвать место и время, чтобы померяться силами.

«Вагаб, если Кудряшов от тебя что-то оставит, то я готов зарубиться», — ответил Рыжий Тарзан.

Профессиональный боксер Вагабов продолжил в том же ироничном тоне, заявив, что даже не знает, как реагировать на такое.

«Слава, ты за меня не переживай. Вроде взрослый человек, а ведешь себя, как маленький. Лучше ответ дай, если у тебя есть там свободные несколько раундов для меня, то полный вперед», — сказал он.

Поединок Дацика и Кавалари станет главным событием боксерского турнира PRAVDA, который состоится в клубе ГЛАВCLUB 15 апреля. Трансляцию мероприятия покажет телеканал РЕН ТВ в 23:00 мск.

5 апреля боксер Сергей Кузьмин назвал «Известиям» фаворита в бою Вячеслава Дацика и бразильца Сауло Кавалари. Кузьмин отметил, что бои у Рыжего Тарзана очень эмоциональные, даже вспыльчивые, поэтому на ринге ожидается «очень интересное событие».

Ранее, 3 апреля, двукратный чемпион мира по профессиональному кикбоксингу Евгений Орлов заявил о победе российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика в поединке против бразильца Сауло Кавалари. Он отметил, что российский боец тяжелее соперника.