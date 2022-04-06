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Боксер Дрозд рассказал об ожиданиях от боя Дацика и Кавалари

Дрозд о поединке Дацика и Кавалари: нас ждет зрелищный, эмоциональный и яркий бой
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Российский боксер Григорий Дрозд в среду, 6 апреля, рассказал в беседе с «Известиями» об ожиданиях от боя между Вячеславом Дациком и Сауло Кавалари.

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«Знаете, Кавалари это парень, который недавно боксировал в топ-турнирах кикбоксинга. Я был удивлен, когда услышал его фамилию, он настоящий профессиональный спортсмен. Вячеслав Дацик когда-то был им, но уже не сейчас, потому что время потихоньку уходит. Тем не менее Слава показывает серьезный напор в ринге. Может быть, там мало техники, но много агрессии, желания, упрямства. И он делает свое дело. Поэтому буду рад увидеть Кавалари, но не я не думал, что он выйдет против Дацика», — подчеркнул Дрозд.

По его словам, пока совершенно неясно, кто победит в поединке. Дрозд не исключил вариант, что Дацик сломает своей напористостью оппонента. Однако, скорее боксер, верит в победу Кавалари.

«Нас ждет зрелищный, эмоциональный и яркий бой, настоящая драка. Не будет попыток победить по очкам, поединок пройдет в ключе, что кто-то кого-то нокаутирует», — констатировал Дрозд.

Ранее, 5 апреля, Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан рассказал, что перед предстоящей встречей с бразильцем Кавалари ежедневно проводит по две тренировки. Дацик также рассказал, что перед тренировками следит за питанием: на завтрак съедает йогурт и творог. По словам бойца, здоровый образ жизни дает ему стимул продолжать карьеру.

Поединок Дацика и Кавалари станет главным событием боксерского турнира PRAVDA, который состоится в клубе «ГлавClub» 15 апреля. Трансляцию мероприятия покажет телеканал РЕН ТВ в 23:00 мск.

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