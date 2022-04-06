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Жители Мариуполя начали спасать бездомных кошек

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Жители Мариуполя решили помочь бездомным животным и приручили стаю кошек. Одна из жительниц рассказала корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину, как питомцы выживают в городе.

Около 20 животных регулярно приходят к одному из домов за едой, говорит жительница. Живут они по всему подвалу дома и регулярно приходят к людям, чтобы те их угостили. По ее заверениям, животные никогда не голодают. При этом они постоянно приходят к жителям вечером, чтобы погреться, создавая «свою» атмосферу, рассказывает женщина.

Взрослые пока не дали клички питомцам, но дети уже успели сделать все за них.

Ранее в тот же день корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал оставленный в Мариуполе Службой безопасности Украины тир. Внутри была обнаружена разбросанная военная форма, книга-руководство по использованию прицела полностью на английском языке.

5 апреля корреспондент «Известий» показал последствия обстрела Кировска украинскими «Ураганами», в результате обстрела пострадали здания, также нарушены тепловые контуры. По ее словам, 4 апреля один из снарядов попал прямо в огород жилого дома, люди оттуда были эвакуированы. В тот же день ВСУ обстреляли детский сад в поселке Донецкое.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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