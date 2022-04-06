Беженка из Мариуполя рассказала о об издевательствах ВСУ

Беженцы из Мариуполя, приехавшие в Астраханскую область, в беседе с «Известиями» рассказали о том, в каких ужасных условиях они вынуждены были находится из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и как украинские военные не выпускали их из подвалов.

«Я приехала с мужем из Мариуполя. В дороге потеряла дочку, зятя, внука и внучку. Они нас посадили в автобус и отправили сюда, а сами остались в городе. Теперь мы о них ничего не знаем», — поделилась 82-летняя Лариса Вялкова.

А вот Дарья и Александр Макаревич рассказали, как они вместе с соседями спасались от пожара, устроенного украинскими военными в их доме.

«Страшно было, конечно. А мужчины наши и дома тушили, и стариков спасали. Мы молились и верили, что нас спасут», — отметила Дарья.

Как вспоминает Александр, пришлось серьезно рисковать, поскольку над их головами пролетали снаряды, но несмотря ни на что, людям надо было как-то кормить детей, находить и готовить еду.

«Герои — не те, что с автоматами в руках. Когда танки били по горящим домам, а людей не выпускали из подвалов полностью горящей пятиэтажки, героями становились простые жители, которые тушили огонь. У нас были входы в подвал из квартир, и наши мужчины через эти входы, через первые этажи бегали и тушили, не давали пожару спуститься в подвал», — подчеркнула его супруга.

По словам Александра, люди предпринимали усилия, чтобы дым не спустился в подвал, а находящиеся там горожане не задохнулись.

«У нас в подвале были месячные, восьмимесячные дети. Поэтому мы старались сделать так, чтобы подвал наш остался нетронутым. Дом сгорел. В подвале было 52 градуса. У нас был градусник. Вода была горячей, хоть чай заваривай. У нас только один человек умер от жары, которого мы не смогли спасти. У нас был медик в подвале, поэтому, слава Богу, мы как-то с молитвой выжили», —добавила Дарья.

Как сообщил «Известиям» председатель правительства Астраханской области Олег Князев, в настоящее время более 420 жителей Донбасса прибыли в Астраханскую область, в их числе 81 ребенок. Кроме того, есть и инвалиды. Спасаясь люди не забыли и своих домашних любимцев, привезли с собой 10 собак.

«Настроение и самочувствие у граждан хорошее, настрой — положительный», — заметил Князев.

Специалисты МЧС организовали для беженцев из Донбасса трансфер на автобусах от железнодорожного вокзала до пунктов временного размещения в детских оздоровительных лагерях «Березка» и «Астраханские зори». Все приехавшие будут зарегистрированы сотрудниками миграционной службы УМВД и уже получили питание и кров.

Помощь беженцам также оказывают волонтеры. В пунктах временного размещения также организован бесплатный Wi-Fi, всем желающим выдадут SIM-карты для связи с родственниками. Помимо этого, ведется работа по открытию счетов для получения социальных выплат. Дети смогут пойти в детские сады и школы Приволжского района.

Ранее, 6 апреля, военный эксперт Владислав Шурыгин высказал мнение, что бои за Мариуполь вошли в завершающую стадию, на очереди окружение группировки ВСУ в Донецкой и Луганской республиках. Специалист отметил, что резкое усиление ночных ударов по районам сосредоточения украинских войск может говорить о подготовке к новому крупномасштабному наступлению войск России и союзников с целью замкнуть кольцо окружения вокруг сил ВСУ в Северодонецке, Лисичанске и Краматорске.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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