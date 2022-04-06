Псаки: США ставят Россию перед выбором между дефолтом и тратой валютных резервов

США намерены добиваться создания для России ситуации со сложныими экономическими условиями. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки на брифинге 6 апреля, который транслировался на официальном YouTube-канале администрации.

По словам представителя, Россия сейчас находится в ситуации, когда у нее нет неограниченных ресурсов. Введенные западными странами, в частности США, «калечащие» санкции по задумке должны поставить Россию перед «сложным выбором»: истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений и объявлением дефолта. Целью подобных мер Псаки называет истощение ресурсов, имеющихся у российской стороны, для проведения специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе.

Псаки объявила также, что 6 апреля Соединенными Штатами Америки будет введен еще один пакет санкций против РФ. Он предусматривает запрет на инвестиции в Россию, рестрикции в отношении российских госпредприятий и финансовых институтов, а также ограничения для российских чиновников и членов их семей.

5 апреля издательство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило о планах США заблокировать валютные платежи по суверенному долгу РФ. Отмечается, что последние выплаты купонов по суверенным облигациям не получили разрешения министерства финансов США на обработку банком-корреспондентом JPMorgan. По словам источника, у России остается 30-дневный льготный период для осуществления выплаты.

Ряд западных государств начал вводить санкции против РФ в ответ на проводимую с 24 февраля страной операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».