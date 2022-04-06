ФНС вместе с МВД России начнут бороться с незаконной куплей-продажей валюты

Федеральная налоговая служба (ФНС) в среду, 6 апреля, дала поручение региональным налоговым органам вместе с органами Министерства внутренних дел (МВД) бороться с нарушениями правил оборота иностранной валюты.

Центральный аппарат ФНС отправил своим местным отделениям письмо от 23 марта 2022 года, в котором им сказано наладить связь с МВД, чтобы вместе выявлять нарушения купли-продажи иностранной валюты в обход банков. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на источники.

Как отмечается в документе, сейчас валютные спекуляции «с рук» проходят через соцсети, Telegram-каналы и интернет-сервисы с объявлениями. Всё это, по мнению ФНС, угрожает устойчивости российской валюты и стабильности внутреннего валютного рынка.

В марте сообщалось, что ФНС приостановила проверки соблюдения валютного законодательства «для снижения административной нагрузки на организации и граждан». Сейчас служба добавила, что валютные спекуляции частных лиц под мораторий на проверки не подпадают, как передает «Газета.Ru».

В налоговой службе также напомнили о «санкционных» указах президента РФ № 79 и № 81 от 28 февраля и 1 марта 2022 года соответственно, направленных на ограничение использования резидентами иностранной валюты.

Ранее, 1 апреля, первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заместитель рабочей группы по регулированию цифровых активов Андрей Луговой заявил, что в силу того, что цифровые активы признаются имуществом с точки зрения судебной практики, регулятором криптовалютного рынка целесообразно сделать Федеральную налоговую службу (ФНС). При этом парламентарий выступил против наделения такими функциями Банка России.