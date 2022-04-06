Корреспондент «Известий» показал оставленный СБУ тир в Мариуполе

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 6 апреля побывал на месте оставленного сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) тира в подвале одного из домов Мариуполя. В тире сотрудники украинской спецслужбы тренировались в стрельбе и пристреливали оружие.

На опубликованных кадрах видно, как повсюду в помещении разбросана военная форма. По всей видимости, сотрудники СБУ переодевались и оставляли тир в крайней спешке.

В подвале были обнаружены интересные документы: руководство по пользованию прицелом полностью на английском языке, а также журналы с вырванными страницами, по которым видно, что в них были какие-то записи. Кроме того, в помещении был оставлен «сюрприз» — мина.

5 апреля корреспондент «Известий» показал последствия обстрела Кировска украинскими «Ураганами», в результате обстрела пострадали здания, также нарушены тепловые контуры. По ее словам, 4 апреля один из снарядов попал прямо в огород жилого дома, люди оттуда были эвакуированы. В тот же день ВСУ обстреляли детский сад в поселке Донецкое.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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