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Псаки рассказала о выборе России между дефолтом и истощением резервов

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Санкции США направлены на то, чтобы Россия оказалась перед выбором между дефолтом и тратой оставшихся в стране валютных ресурсов. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Трансляция брифинга была опубликована на YouTube-канале администрации.

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«Россия не имеет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые были введены нами. Москве придется выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов или объявлением дефолта», — цитирует ее «Газета.Ru».

По словам Псаки, Вашингтон решил 6 апреля объявить о новых санкциях против РФ. При этом маловероятным для США кажется возможность исключения РФ из состава Совбеза ООН, к чему ранее призывал президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне Reuters со ссылкой на источник сообщило, что министерство финансов США намерено запретить проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. Указывалось, что последние выплаты купонов по суверенным облигациям не получили разрешения минфина США на обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Выплаты должны были быть произведены по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.

Комментируя данную информацию, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев отметил, что это очередной недружественный шаг со стороны Вашингтона. Как указал депутат, из выпуска облигаций по оферте 31 марта было погашено 72,4%, причем оплата осуществлялась в рублях в рамках внеочередной оферты.

Ряд западных государств начал вводить санкции против РФ в ответ на проводимую с 24 февраля страной операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота, с 2014 года.

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