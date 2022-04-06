Прямой эфир
Экономика
Белый дом подтвердил введение нового пакета санкций против РФ
Мир
Псаки заявила о незаинтересованности США в конфликте с РФ
Экономика
Экономист спрогнозировал снижение цен в России через два месяца
Мир
Австрия назвала условия высылки российских дипломатов из страны
Экономика
Аналитики назвали главные вызовы для экономики России
Мир
Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов
Мир
В США заявили о желании поставить Россию перед сложным выбором
Мир
FT сообщила о планах Байдена анонсировать создание гиперзвукового оружия
Мир
В Австрии усилили мониторинг за российскими дипломатами
Наука
Рогозин объявил о старте производства опытных образцов ракеты «Союз-5»
Экономика
Минфин и Центробанк заявили о поиске новых вариантов расчетов по евробондам

ФНС и МВД начали отслеживать куплю-продажу валюты в соцсетях

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная налоговая служба (ФНС) в среду, 6 апреля, поручила местным налоговым службам объединиться с органами Министерства внутренних дел (МВД) и устранять нарушения правил оборота иностранной валюты.

Налогоприложение: ФНС готовит сервис платежей для самозанятых
Какие преимущества даст фрилансерам новый функционал

Центральный аппарат налоговой службы отправил своим местным отделениям письмо от 23 марта 2022 года, в котором от них требуется организовать взаимодействие с МВД для выявления нарушений по купле-продаже иностранной валюты в обход банков. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники.

Как отмечается в документе, сейчас спекуляции с валютой «с рук» проходят через соцсети, Telegram-каналы и интернет-сервисы с объявлениями. Всё это, по мнению ФНС, угрожает устойчивости российской валюты и стабильности внутреннего валютного рынка.

Как отмечается, налоговые органы и полицейские будут совместно выявлять и пресекать деятельность организаций и физических лиц, уклоняющихся от налогообложения, согласно двустороннему соглашению между ведомствами от 13 октября 2010 года.

В марте сообщалось, что ФНС приостановила проверки соблюдения валютного законодательства «для снижения административной нагрузки на организации и граждан». Сейчас служба добавила, что валютные спекуляции частных лиц под мораторий на проверки не подпадают, уточняет «Газета.Ru».

В налоговой службе также напомнили о «санкционных» указах президента РФ № 79 и № 81 от 28 февраля и 1 марта 2022 года соответственно, направленных на ограничение использования резидентами иностранной валюты.

1 апреля первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заместитель рабочей группы по регулированию цифровых активов Андрей Луговой заявил, что регулятором криптовалютного рынка целесообразно сделать Федеральную налоговую службу в силу того, что цифровые активы признаются имуществом с точки зрения судебной практики.

Ранее, 22 марта, глава ФНС РФ Даниил Егоров заявил, что российский бизнес сможет вернуть в среднем около 80 млрд рублей в течение восьми дней благодаря принятым Госдумой мерам по ускоренному возврату НДС для компаний. Ранее в этот же день Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон об антикризисных налоговых мерах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022