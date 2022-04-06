Экономист спрогнозировал снижение цен в России через два месяца

Через 2-3 месяца можно заметить снижение цен на российском потребительском рынке, чему будет способствовать укрепление рубля к доллару и евро. Такое мнение выразил в среду, 6 апреля, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.

По его словам, продавцы вынуждены будут скорректировать цены для привлечения покупателей, и тот, кто первый скинет стоимость товаров, сможет заработать.

Однако эксперт подчеркнул, что для этого бизнесу понадобится от двух до трех месяцев, пока он убедится в устойчивой стабилизации национальной валюты.

«Чтобы убедиться в том, что динамика положительная и цены будут только падать. Плюс к этому, наверное, будет более активно работать та самая логистика, которая разрушена. Соответственно, с лагом в пару месяцев мы увидим падение цен, товары подтянутся к доллару. Может быть, через три месяца», — приводит слова экономиста радио Sputnik.

В то же время, отметил Зубец, цены на некоторые товары выросли из-за действий самих покупателей, а не из-за колебаний курсов валют. Как пояснил специалист, когда стоит очередь, «любой нормальный продавец поднимает цены». Но в ближайшие недели начнется снижение цен на товары, подорожавшие из-за резкого возросшего спроса.

«Сейчас ажиотажный спрос практически на все товары, в том числе продовольственные, резко пошел вниз. По гречке, подсолнечному маслу ажиотажа больше нет, спрос падает вместе с ценами. Что касается сахара, в течение пары недель на сахарном рынке ажиотаж упадет, и продавцы будут вынуждены снижать цены», — уверен Зубец.

Накануне ведущий бренд-менеджер компании-производителя цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса DIGMA (ГК MERLION) Илья Петров заявил, что ситуация на рынке электроники постепенно стабилизируется, цены пошли вниз. Как отметил эксперт, ссылаясь на данные «Ситилинк», падение составило до 20% и тенденция, судя по всему, будет сохраняться. То есть, хотя стоимость ноутбуков до прежних значений не вернется, но общее удорожание относительно предкризисных времен, вряд ли превысит 20–30%.