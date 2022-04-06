МИД Австрии не исключил высылки российских дипломатов

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг сообщил, что российских дипломатов вышлют из страны, если спецслужбы найдут свидетельства нарушения ими Венской конвенции о дипломатических отношениях. Об этом в среду, 6 апреля, передает телеканал oe24.

«Я определенно оставляю за собой право на этот шаг. Я стал первым главой МИД Австрии, который два года назад объявил российского дипломата персоной нон грата. Я сделаю это снова, если будет необходимо. Мы тесно работаем с австрийскими службами», — отметил Шалленберг.

По его мнению, в Вене много международных компаний и организаций, где присутствуют миссии РФ, поэтому Австрии бы не хотелось мешать их деятельности беспричинной высылкой дипмиссии, отмечает «Газета.Ru».

Глава австрийского МИД с сожалением констатировал, что европейские страны действуют самостоятельно в вопросе высылки дипломатов РФ, не согласовывая ничего с Евросоюзом.

Всего с начала спецоперации по защите населения Донбасса европейские страны выслали около 400 российских дипломатов. Такое решение приняли: Польша (45 дипломатов), Германия (40), Франция (35), Словакия (35), Италия (30), Испания (25), Бельгия (21), Нидерланды (17), Дания (15), Болгария (12), Северная Македония (5), Словения (33), Ирландия (4), Швеция (3), Чехия (1), Румыния (10), Черногория (1), Эстония (17), Литва (4) и Латвия (13).

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия даст соответствующий ответ на высылку своих дипломатов из европейских стран и уже отвечает на недружественные действия стран Европы в адрес российских дипломатов. Число оставшихся сотрудников в российских дипмиссиях не разглашается из соображений безопасности. В ряде случаев решения о высылке направлены против конкретных сотрудников загранучреждений, иногда речь идет в целом о сокращении персонала.

Высылка представителей дипмиссий РФ в разных странах происходит на фоне проведения спецоперации с целью защиты мирного населения Донбасса, которая началась 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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