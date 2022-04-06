Австрия назвала условия высылки российских дипломатов из страны

Австрия вышлет российских дипломатов только в том случае, если они нарушат международные конвенции по дипломатическим сношениям. Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг 5 апреля изданию Vienna.at.

На вопрос о возможной высылке российских дипломатов из Австрии Шалленберг допустил соответствующий сценарий только в том случае, если спецслужбы предоставят ему доказательства нарушения российскими дипломатами Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Однако в отличие от Германии или Франции Австрия в любом случае не собирается высылать большое количество дипломатов, указал дипломат. Шалленберг считает, что подобные действия должны быть инициативой не отдельных государств, а Евросоюза в целом. К тому же в случае высылки российских дипломатов могут пострадать их австрийские коллеги. Так как Австрия является одной из официальных резиденций ООН, страна должна обеспечить функционирование дипломатических представительств, подытожил дипломат.

С начала проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада. 5 апреля ряд европейских стран принял решение объявить российских дипломатов персонами нон грата. Дания, Италия, Франция, Швеция, Испания, Эстония выслани несколько сотен дипломатических сотрудников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, Россия уже отвечает на недружественные действия западных стран и продолжит это делать. 4 апреля власти Литвы предписали послу России покинуть страну.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.