Прямой эфир
Экономика
Белый дом подтвердил введение нового пакета санкций против РФ
Мир
Псаки заявила о незаинтересованности США в конфликте с РФ
Экономика
Экономист спрогнозировал снижение цен в России через два месяца
Мир
Австрия назвала условия высылки российских дипломатов из страны
Экономика
Аналитики назвали главные вызовы для экономики России
Мир
Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов
Мир
В США заявили о желании поставить Россию перед сложным выбором
Мир
FT сообщила о планах Байдена анонсировать создание гиперзвукового оружия
Мир
В Австрии усилили мониторинг за российскими дипломатами
Наука
Рогозин объявил о старте производства опытных образцов ракеты «Союз-5»
Экономика
Минфин и Центробанк заявили о поиске новых вариантов расчетов по евробондам
Сюжет:

Австрия назвала условия высылки российских дипломатов из страны

МИД Австрии: Вена вышлет дипломатов РФ, если они нарушат дипломатическую конвенцию
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Австрия вышлет российских дипломатов только в том случае, если они нарушат международные конвенции по дипломатическим сношениям. Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг 5 апреля изданию Vienna.at.

Ход бондом: власти прорабатывают новые способы расчетов по еврооблигациям
Какие механизмы могут быть внедрены и как российские компании справляются с трудностями

На вопрос о возможной высылке российских дипломатов из Австрии Шалленберг допустил соответствующий сценарий только в том случае, если спецслужбы предоставят ему доказательства нарушения российскими дипломатами Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Однако в отличие от Германии или Франции Австрия в любом случае не собирается высылать большое количество дипломатов, указал дипломат. Шалленберг считает, что подобные действия должны быть инициативой не отдельных государств, а Евросоюза в целом. К тому же в случае высылки российских дипломатов могут пострадать их австрийские коллеги. Так как Австрия является одной из официальных резиденций ООН, страна должна обеспечить функционирование дипломатических представительств, подытожил дипломат.

С начала проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада. 5 апреля ряд европейских стран принял решение объявить российских дипломатов персонами нон грата. Дания, Италия, Франция, Швеция, Испания, Эстония выслани несколько сотен дипломатических сотрудников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, Россия уже отвечает на недружественные действия западных стран и продолжит это делать. 4 апреля власти Литвы предписали послу России покинуть страну.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022