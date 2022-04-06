Прямой эфир
Экономика
Белый дом подтвердил введение нового пакета санкций против РФ
Мир
Псаки заявила о незаинтересованности США в конфликте с РФ
Мир
Чехия отправила украинским войскам БМП и танки Т-72
Мир
Reuters сообщило о планах США объявить о новых санкциях против РФ 6 апреля
Мир
МИД Канады высказался за приостановку членства РФ в СПЧ ООН
Мир
Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов
Мир
В США заявили о желании поставить Россию перед сложным выбором
Мир
FT сообщила о планах Байдена анонсировать создание гиперзвукового оружия
Мир
В Австрии усилили мониторинг за российскими дипломатами
Наука
Рогозин объявил о старте производства опытных образцов ракеты «Союз-5»
Экономика
Минфин и Центробанк заявили о поиске новых вариантов расчетов по евробондам

ФНС и МВД начали отслеживать куплю-продажу валюты в соцсетях

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная налоговая служба (ФНС) в среду, 6 апреля, дала поручение местным налоговым органам вместе с органами Министерства внутренних дел (МВД) следить за нарушениями правил оборота иностранной валюты.

Налогоприложение: ФНС готовит сервис платежей для самозанятых
Какие преимущества даст фрилансерам новый функционал

Центральный аппарат ФНС разослал своим региональным отделениям письмо от 23 марта 2022 года, в котором им велено организовать взаимодействие с МВД с целью выявления нарушений по купле-продаже иностранной валюты в обход банков. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на источники.

Как отмечается в документе, сейчас валютные спекуляции «с рук» проходят через соцсети, Telegram-каналы и интернет-сервисы с объявлениями. Все это, по мнению ФНС, угрожает устойчивости российской валюты и стабильности внутреннего валютного рынка.

Как отмечается, налоговые органы и полиция будут совместно выявлять и пресекать деятельность организаций и физических лиц, уклоняющихся от налогообложения, согласно двустороннему соглашению между ведомствами от 13 октября 2010 года.

В марте сообщалось, что ФНС приостановила проверки соблюдения валютного законодательства «для снижения административной нагрузки на организации и граждан». Сейчас служба добавила, что валютные спекуляции частных лиц под мораторий на проверки не подпадают, как передает «Газета.Ru».

В налоговой службе также напомнили о «санкционных» указах президента РФ № 79 и № 81 от 28 февраля и 1 марта 2022 года соответственно, направленных на ограничение использования резидентами иностранной валюты.

Ранее, 22 марта, глава ФНС РФ Даниил Егоров заявил, что российский бизнес сможет вернуть в среднем около 80 млрд рублей в течение восьми дней благодаря принятым Госдумой мерам по ускоренному возврату НДС для компаний. Ранее в этот же день Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон об антикризисных налоговых мерах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022