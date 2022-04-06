ФНС и МВД начали отслеживать куплю-продажу валюты в соцсетях

Федеральная налоговая служба (ФНС) в среду, 6 апреля, дала поручение местным налоговым органам вместе с органами Министерства внутренних дел (МВД) следить за нарушениями правил оборота иностранной валюты.

Центральный аппарат ФНС разослал своим региональным отделениям письмо от 23 марта 2022 года, в котором им велено организовать взаимодействие с МВД с целью выявления нарушений по купле-продаже иностранной валюты в обход банков. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на источники.

Как отмечается в документе, сейчас валютные спекуляции «с рук» проходят через соцсети, Telegram-каналы и интернет-сервисы с объявлениями. Все это, по мнению ФНС, угрожает устойчивости российской валюты и стабильности внутреннего валютного рынка.

Как отмечается, налоговые органы и полиция будут совместно выявлять и пресекать деятельность организаций и физических лиц, уклоняющихся от налогообложения, согласно двустороннему соглашению между ведомствами от 13 октября 2010 года.

В марте сообщалось, что ФНС приостановила проверки соблюдения валютного законодательства «для снижения административной нагрузки на организации и граждан». Сейчас служба добавила, что валютные спекуляции частных лиц под мораторий на проверки не подпадают, как передает «Газета.Ru».

В налоговой службе также напомнили о «санкционных» указах президента РФ № 79 и № 81 от 28 февраля и 1 марта 2022 года соответственно, направленных на ограничение использования резидентами иностранной валюты.

Ранее, 22 марта, глава ФНС РФ Даниил Егоров заявил, что российский бизнес сможет вернуть в среднем около 80 млрд рублей в течение восьми дней благодаря принятым Госдумой мерам по ускоренному возврату НДС для компаний. Ранее в этот же день Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон об антикризисных налоговых мерах.