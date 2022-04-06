Ученые назвали девять мер по увеличению продолжительности жизни в России

Чтобы повысить ожидаемую при рождении продолжительность жизни в России, нужно увеличить финансирование здравоохранения, расширить функционал врачей поликлиник, улучшить профилактику заболеваний и изменить систему льготного получения лекарств. К таким выводам пришли сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) — авторы доклада о структурных изменениях в здравоохранении, который будет представлен 6 апреля на Ясинской конференции.

В нацпроекте «Здравоохранение» сейчас нет пункта про увеличение финансирования, рассказал «Известиям» один из авторов доклада директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. Некоторое повышение финансирования было в пандемию, но оно всё равно недостаточное для целей, обозначенных в докладе, отметил он.

По мнению эксперта, в текущих экономических условиях расширение финансирования здравоохранения выглядит очень туманной перспективой. Но в будущем это реальный сценарий, к которому нужно стремиться.

Сейчас в большинстве развитых стран продолжительность жизни доходит до 80 лет или даже превышает этот показатель. В России накануне пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни составила 73 года. К 2030 году ее планируется увеличить на пять лет.

Если брать здравоохранение в чистом виде, то продолжительность жизни зависит от его эффективности примерно на 20%, пояснил «Известиям» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Если же мы говорим о здравоохранении, включая профилактику, то 50%. Сюда входят и борьба с вредными привычками, и формирование здорового образа жизни в целом. Остальные 50% приходятся на экономику и окружающую среду, то есть экологию», — добавил он.

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