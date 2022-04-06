Лавров заявил о нежелании «играть в кошки-мышки» с Украиной

Россию настораживает желание Украины организовать референдум после соглашения с Москвой. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 5 апреля, назвал такие действия Киева «игрой в кошки-мышки».

«Настораживает, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте», — говорится в заявлении Лаврова, опубликованном на сайте ведомства.

По его мнению, возможно, что референдум даст отрицательный ответ и переговоры придется начинать сначала.

«В такие кошки-мышки играть не хотим», — подчеркнул миниистр.

Ранее в этот день Лавров заявил, что украинская сторона пытается прервать переговорный процесс и выдвинуть новые условия взамен прежних договоренностей. Об этом свидетельствуют провокации в Буче, которые появились по мере достижения результатов в двусторонних переговорах.

21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении инициировать всеукраинский референдум по вопросам договоренностей с Россией. При этом в беседе с чешским телевидением он отказался признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также статус Крыма, заявив, что Киев «не может отказаться ни от пяди» «своей» земли.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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