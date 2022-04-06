Путин призвал рачительнее относиться к поставкам продовольствия в недружественные страны

В этом году из-за международной нехватки продуктов питания России надо будет бережно относиться к поставкам за рубеж. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительно относиться к поставкам за рубеж, а именно внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, ситуация на мировом рынке продовольствия за последние несколько лет стала еще сложнее из-за неверных действий развитых стран.

Однако президент подчеркнул, что внутренний российский рынок по важнейшим продовольственным группам полностью обеспечен собственной продукцией, а по некоторым товарам, таким, как подсолнечное масло, зерно, национальные предприятия полностью покрывают спрос.

Путин напомнил, что в стране уже введена плавающая пошлина на экспорт зерна и подсолнечного масла. Для стабилизации работы сельхоз промышленников регулируется рынок удобрений, отмечает «Газета.Ru».

Министерство сельского хозяйства России с 1 апреля ввело запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Кроме того, с 15 апреля по 31 августа вводится квота в 1,5 млн т на экспорт подсолнечного масла.

30 марта в Минсельхозе исключили возникновение дефицита овощей на прилавках магазинов из-за антироссийских санкций. Как отметили в пресс-службе ведомства, стабилизации ценовой ситуации будет способствовать поступление на рынок овощей нового урожая.

21 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо обеспечить для россиян возможность покупать привычные товары, несмотря на санкционные ограничения.

В тот же день заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко сообщила, что в России достаточно запасов сахара и гречки для удовлетворения внутреннего спроса.

Санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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