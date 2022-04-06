Минобороны России сообщило о еще двух сбитых украинских вертолетах Ми-8 в районе Мариуполя

Российские военные сбили два украинских вертолета Ми-8, которые пытались произвести эвакуацию из Мариуполя атаманов радикальной националистической группировки «Азов». Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов». Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», — цитирует его «Газета.Ru».

Похожий случай произошел 28 марта, тоже в районе Мариуполя. Российские солдаты сбили украинский вертолет Ми-8, который летел над Азовским морем за командирами группировки «Азов», а также два самолета Су-24 и один Су-25.

1 апреля официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин отметил, что вертолет был сбит около села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Stinger. Басурин отметил, что было принято решение пропустить вертолеты в город за националистами, а во время вылета назад сбить их. Всего в тот раз два вертолета были уничтожены, а еще два вернулись в Мариуполь.

Отмечалось, что выжившие — разведчик и боевик банды «Азов» — дают показания.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуациив регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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